Madagascar: FMF - Election - Toujours aucune décision prise

Et rebelote. Le bras de fer entre le comité exécutif et l'association des présidents de la ligue continue.

Suite à la lettre envoyée au CE qui n'a reçu aucune réponse favorable ou non après la demande de l'organisation de l'élection du 17 juin, les présidents des ligues sont toujours en attente. Et comme stipulait le statut de la Confédération Africaine de Football, l'élection devrait se tenir sous 60/90 jours lorsqu'un poste est vacant. Et bien que la Fédération Malgache de Football (FMF) doive appliquer ses statuts, la politique de la CAF est primordiale à cette tenue des élections.

La suspension de subventions de la maison mère, soit de la FIFA pourrait être compromise. Et plus que jamais le monde du football malgache doit aller vers l'avant pour s'imposer et éviter que le CE actuel ne le prive de son potentiel. Nous en reparlerons.