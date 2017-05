Madagascar: « Hafa ihany » - Le duo avec Jeannot qui dévoile Liwin au grand public !

Il l'a pris sous son aile ! Lui est déjà connu dans le milieu musical. D'ailleurs, cette année, il célèbre ses vingt ans dans la chanson. Elle l'est moins mais ne tardera pas à se faire connaître.

Le temps d'un duo, tous deux se retrouvent. Sur « Hafa ihany », fraîchement enregistré et diffusé depuis peu sur les ondes, un slow langoureux dont le thème tourne bien évidemment autour de l'amour, on peut apprécier la collaboration de Liwin avec Jeannot. Une chanson qui fait deux pierres d'un coup. Pour Jeannot, elle marque le début de son jubilé. Pour Liwin, elle représente le début d'une longue aventure musicale qui s'annonce prometteuse.

Déterminée. Ayant fait ses débuts dans le milieu artistique il y a plus d'une dizaine d'années, auprès de Tony Ratefy et Ricky Ratianarivo, Liwin se décide aujourd'hui à franchir une autre étape : celle d'aller de l'avant et sortir enfin de l'ombre. « A l'époque, on animait des fêtes et on faisait danser les gens. Aujourd'hui, c'est différent. Je veux tracer ma propre route ». Aujourd'hui, c'est effectivement une nouvelle page qui commence. Liwin se jette dans le grand bain et se décide à prendre les taureaux par les cornes. Il est plus que temps de se mettre sous les feux des projecteurs. Pour l'instant, seuls les auditeurs ont eu le privilège d'entendre sa voix. Plus tard, les autres pourront également la retrouver sur le petit écran. Ils seront, à coup sûr, sous le charme, comme ceux qui l'ont déjà croisée. « Actuellement en voyage, Jeannot ne reviendra au pays que dans quelques semaines. Dès qu'il sera de retour, on s'attèlera sur le clip », promet Liwin.