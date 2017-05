Madagascar: Agenda culturel - Kabôsy spirit et IBemaso & co au CGM

Assez discret, IBemaso lui, a toujours baigné dans le milieu du blues et du rock. Entouré de Dovs au clavier, Milanto et lui-même aux guitares, Harty Andriambelo à la basse et Cédrik à la batterie, IBemaso va emmener ses inconditionnels dans son univers musical. Connu comme étant un vidéaste, IBemaso, ce soir, va mettre sa casquette de musicien et chanteur.

Leur musique ? Elle consiste à marier le kabôsy à des instruments plus modernes. Un mélange intéressant qui plaît déjà aux mélomanes et devrait également plaire aux amateurs de world music.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.