Sénégal: Consolidation de la paix en Casamance - El Hadji Fansou Bodian félicité pour sa contribution

Bignona — Le gouverneur de Ziguinchor (sud), Guédj Diouf, a salué la contribution de l'imam de Bignona, El Hadj Ousmane Fansou Bodian dans la consolidation de la paix en Casamance, la région méridionale du Sénégal, en proie aux conséquences d'un conflit irrédentiste déclenchée en 1982.

"Vous méritez les félicitations de l'Etat pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la consolidation de la paix dans la parte sud du pays. Vous ne cessez de vous impliquer pour la paix et le développement", a déclaré le chef de l'exécutif régional, s'adressant au guide religieux.

Guédj Diouf intervenait vendredi lors de la cérémonie officielle de la 27e édition du "Gamou" annuel de Bignona.

Ce rendez-vous religieux, l'un des plus importants en Casamance (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor), organisé cette année au stade départemental de Bignona, a réuni des milliers de fidèles sénégalais et d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire.

Des délégations venues d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique ont participé à la manifestation, aux côtés du gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf, et du secrétaire d'Etat aux organisations paysannes, Moustapha Lo Diatta, de plusieurs députés, élus locaux et autorités administratives.

Dans son adresse, le chef de l'exécutif régional a félicité El Hadj Ousmane Fansou Bodian pour son travail de '"régulateur social"' et son "immense œuvre" pour la consolidation de la paix en Casamance.

Il a donné en exemple "le mode d'enseignement et de formation de l'école d'El Hadji Fansou Bodian qui s'est implantée aussi bien en Casamance qu'à l'intérieur du pays et dans la sous-région ouest-africaine".

Le guide religieux a lui demandé à l'Etat de l'appuyer à étendre son projet de création de "daaras" (écoles coraniques) modernes jusqu'en Casamance.

"Nous voulons un daara moderne dans le Fogny, un dans le Blouf, un dans les Kalounayes et un autre dans la zone de Diouloulou pour faire un bon maillage de la région de Ziguinchor", a dit El Hadji Ousmane Fansou Bodian.

Né en 1942 à Diégoune, dans l'arrondissement de Tendouck (département de Bignona), El Hadji Ousmane Fansou Bodian est un chef religieux doublé d'un soufi humaniste.

Il est connu dans toute la Casamance et dans certains pays de la sous-région, dont la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie.

Après avoir séjourné dans plusieurs pays (Maroc, Egypte, Tunisie, Arabie Saoudite, Iran et Syrie), pour approfondir ses connaissances islamiques, il s'est établi à Bignona pour vulgariser son savoir.

Considéré comme l'une des figures de proue de l'islam dans la région de Ziguinchor, El Hadji Ousmane Fansou Bodian a réussi à implanter un réseau de plus de 300 écoles et instituts islamiques assurant la formation des jeunes et l'encadrement de plusieurs imams sénégalais et ceux d'autres pays.

Il est connu pour ses nombreuses démarches dans la recherche de la paix en Casamance (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) et l'instauration d'un dialogue interreligieux.