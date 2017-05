Madagascar: La Cnidh réclame justice dans l'affaire des cinq villages brûlés

« On ne voudrait pas que, parce que cela s'est passé dans un lieu isolé, rural et très difficile d'accès, ce qui s'est passé là-bas soit éclipsé. En même temps, nous demandons, dans le rapport, que la police nationale ne soit pas partie prenante dans la conduite de l'enquête parce qu'elle serait à la fois juge et partie. Nous espérons donc que ce rapport aide à faire bouger un peu les choses », a déclaré, à RFI, Mireille Rabenoro, présidente de la Cnidh.

Dès le début, les habitants ont accusé une quarantaine de policiers, venus enquêter sur la mort de deux de leurs collègues, tués par la foule, lors d'une vindicte populaire. Les villageois les accusent d'être les auteurs de ces incendies. Il s'agirait d'un acte de représailles, selon eux. Depuis, une enquête mixte composée de gendarmes et de policiers a été envoyée pour faire la lumière sur cette histoire. Faute de résultats, la Cnidh a remis son rapport d'investigations au bureau permanent de l'Assemblée nationale et espère ainsi relancer l'enquête, au point mort depuis plusieurs semaines.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.