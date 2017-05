Burkina Faso: Messages de campagne - Les partis s'expriment dans les médias publics à partir du 13 mai

L'ordre de passage des partis politiques pour les messages de campagnes des élections municipales est connu depuis le vendredi 5 mai 2017. Les 20 partis en lice s'adresseront à leurs militants dans les medias publics à partir du 13 mai prochain.

Conformément à ces prérogatives, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé le tirage au sort de l'ordre de passage des candidats et partis et regroupements politiques pour la campagne des élections municipales complémentaires et partielles du 28 mai prochain. C'était en présence des conseillers du CSC, des représentants de partis politiques et d'un huissier, Me Macaire Coulibaly, pour attester de la régularité du tirage.

Selon la présidente du CSC, Nathalie Somé, cet exercice vise à assurer un égal accès aux 20 partis en compétition aux ondes de la Radiodiffusion télévision du Burkina (Radio et Télé) et aux colonnes du journal de tous les burkinabé. Ainsi, chaque formation politique passera deux fois à l'émission «Message de campagne» à la télé et à la radio, à partir du 13 mai. La durée de diffusion des messages est de 5 mn dans les organes audiovisuels.

Trois partis politiques auront droit à l'antenne par jour. Dans «Les pages spéciales de Sidwaya» seront publiés des messages écrits d'une demi-page, illustrations comprises. Leur publication débutera le 15 mai 2017 pour prendre fin le 26 mai, uniquement les jours de parution du canard. «Les partis sont invités à déposer leurs messages au CSC à partir du 11 mai», a précisé Mme Somé.