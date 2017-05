Ile Maurice: Grosses averses -L'Est, le Sud et le plateau central plus touchés

Le soleil ne pointera pas le bout de son nez ce samedi 6 mai. Dans un communiqué spécial émis à 9 h 30, la station météorologique de Vacoas ne prévoit aucune amélioration du temps dans l'île. Au contraire, un temps nuageux avec des pluies sur l'ensemble du pays.

«Ce sont des nuages actifs associés à une zone d'instabilité qui influencent le temps. De plus, Maurice est sous l'influence d'un assez fort anticyclone qui évolue au sud des Mascareignes», indique un prévisionniste. Ce dernier ajoute que ce sont l'Est, le Sud et le Plateau central qui sont les plus touchés par les averses. «Les périodes pluvieuses seront plus fréquentes dans l'après-midi et durant la nuit», a-t-il poursuivi.

Il faut également s'attendre à des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs, avec des houles pouvant atteindre trois mètres. Les sorties en haute mer sont ainsi déconseillées.

En ce qui concerne les plus fortes pluviométries elles ont été enregistrées à Providence, soit 109 mm. Queen Victoria (91 mm), Mon Bois (63 mm), Plaisance (28 mm), Rose-Belle (88 mm), Port-Louis (17 mm), Chitrakoot (15mm), Mon Loisir (28 mm) et Grand-Bassin (70 mm).