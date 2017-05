Ile Maurice: Bérenger - «Nous réclamons la démission de Youshreen Choomka»

Pour ce qui est de l'accident qui a coûté la route au couple Vaughan, survenu sur la route Terre-Rouge-Verdun, Paul Bérenger indique qu'il y a eu plus de 30 accidents dans cette région. «Apré plis ki dé an sa larout là ankor parey. Larout là paret inosan mé kan éna lapli dilo desan. Ine ena boukou accidan laba», soutient-il. Et de poursuivre que «Sak fois ena aksidan met parapet. Pa met drain. Sak fois met parapet. Li inakseptab. La presse international pé koz sa.»

«Chagrinan a ki pwin MSM ine tombé. Sa madam là ine servi so staff pu fer lobbying. Li enn kourtié à plintan», a soutenu Paul Bérenger. Et d'ajouter que «le MMM réclame sa démission».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.