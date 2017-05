Kenya: Le président Uhuru Kenyatta sera candidat à sa réélection

Mais le président sortant doit faire face à une inflation record, et une opposition unie. Il a donc promis de traiter le problème des prix des denrées alimentaires dès la reprise des travaux du Parlement, de créer des emplois, et a surtout insisté sur le développement du pays. Le gouvernement a même lancé une un site internet qui présente les infrastructures construites pendant le quinquennat.

Comme en 2013, il se présente avec William Ruto en tant que vice-président, et comme en 2013, il affrontera Raila Odinga, déclaré la semaine dernière candidat de la nouvelle coalition d'opposition NASA. Si cette fois-ci Uhuru Kenyatta n'est plus poursuivi par la Cour pénale internationale (CPI) pour crime contre l'humanité, il va devoir défendre son mandat, entaché par des scandales de corruption et une économie au ralenti.

