Cote d'Ivoire: Changement climatique - Les cultures à cycle court encouragées

Changement climatique: Les cultures à cycle court encouragées

En vue d'informer les populations sur la variabilité du climat, du fait du changement climatique et les conséquences que cette situation pourrait induire, la direction nationale de la météorologie nationale a organisé une conférence de presse le vendredi 5 mai 2017, au siège de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam), à Abidjan- Port Bouët.

« L'information climatique nous aide à gérer les risques associés à la variabilité du climat et nous permet d'accroître notre potentiel d'adaptation au changement climatique », a indiqué d'entrée Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale.

Avant d'ajouter que les recherches météorologiques relèvent que dans la perspective pluviométrique 2017, les cumuls pluviométriques attendus pendant avril-mai-juin sont variables en fonction des localités: Korhogo (-322 mm), Odienné (-293 mm), Man (426 à 496 mm), Bouaké (348 à 407 mm), Bondoukou (377 à 428 mm), Dimbokro (426 à 505 mm), Yamoussoukro (405 à 491 mm), Gagnoa (482 à 618 mm), Daloa (350 à 417 mm), Adiaké (+850 mm), Abidjan (+1008 mm), Sassandra (+710 mm), San Pedro (+771 mm) et Tabou (+1187 mm). Aussi précise-t-il des pauses pluviométriques comprises entre 5 et 10 jours sont prévues dans les localités du Centre, l'Est, du Sud et du Littoral, pendant la période de reproduction des cultures.

Par conséquent, les cultures pourraient souffrir de manque d'eau par endroit. « Il est donc conseillé d'utiliser les variétés à cycle court pour ces zones. Les agriculteurs pourront bénéficier de plus de détails en s'approchant du Centre national de recherche agronomique (Cnra), partenaire technique. Il est également recommandé d'utiliser des variétés résistantes au stress hydrique et prévoir des apports complémentaires.

M. Konaté rassure toutefois que des recherches scientifiques menées conjointement par la Sodexam et des centres mondiaux de prévisions climatiques sont en cours aux fins d'élaborer quatre scénarios plus ou moins pessimistes pour estimer l'ampleur des changements climatiques futurs. Désormais, les projections des éléments du climat seront faites à partir de ces quatre modèles validés et utilisés par le Groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) que sont: un modèle d'atténuation des gaz à effet de serre (Rcp2.6), deux modèles de stabilisation des gaz à effet de serre (Rcp4.5 et Rcp6.0) et un modèle d'augmentation continue des gaz à effet de serre (Rcp8.5). Mais il s'est empressé de préciser que la projection concerne la variation de la pluviométrie et la température à l'horizon 2050 ou 2100.

Daouda Konaté a également saisi l'occasion pour faire le point de la situation climatique de 2016. Selon lui, malgré des déficits pluviométriques enregistrés durant le premier semestre de l'année dans le Centre, le Sud et le Littoral, la situation pluviométrique a été globalement plus proche de la moyenne. Au niveau des températures, l'année 2016 a été la deuxième année la plus chaude en Côte d'Ivoire, depuis 1961 avec 26,78°C contre 25,65°C entre 1961et 1990 soit un écart de +1,13°C.