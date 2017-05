Afrique: Pitch Hub Africa 2017 - La RCI obtient le 2ème prix

Ces jeunes entrepreneurs pourront ainsi réaliser leur rêve. Ils vont intégrer la plate-forme crowdfunding en vue d'obtenir un financement. Également, ils effectueront un voyage d'immersion et de découverte à Singapour ou en Chine. Il faut noter que les deux autres meilleurs projets bénéficieront d'un suivi et d'une recherche de financement.

C'est le projet « Paps-App » de Bamba Lô qui a retenu l'attention du jury. Symbolisé par une cloche et des ailes, le projet de la start-up sénégalaise porte sur la livraison délocalisée à la demande. Déjà la jeune entreprise effectue 2000 livraisons par mois et emploie 26 personnes.

La compétition qui a réuni les dix-huit projets et start-up sélectionnés lors du road show africain ou encore tournée africaine (Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun et Maroc) a été remporté par le Sénégal le 5 mai 2017, à Casablanca au Maroc.

