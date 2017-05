Guinée: Bientôt, un 3e Village Orange en Guinée

C'est le district de Walia, précisément le secteur deToliadans Boffa qui accueillera le 3e village Orange construit par la Fondation Orange en Guinée.

Un village Orange composé :

d'une école équipée

de latrines,

du logement pour les enseignants,

d'une aire de jeux pour les enfants mais aussi,

d'un centre de santé équipé et

d'un forage.

La pose de la première pierre s'est déroulée ce Week-end àTolia, en présence de la Secrétaire Générale de la Fondation Orange Guinée, des représentants de l'ONG Aide et Action, partenaire de la Fondation sur ce projet, des autorités locales, le tout en présence des femmes et enfants fortement mobilisés, heureux d'accueillir la bonne nouvelle.

Après les présentations d'usage, c'est le Maire de la commune de Boffa M. Amadou Soumah qui prendra la parole pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des personnes qui ont fait le déplacement, et surtout remercier les bailleurs du projet, la Fondation Orange Guinée.

Il dira en substance : « quand nous savons que les besoins les plus élémentaires exprimés par les populations sont : l'école, les postes de santé, et les pistes entre autres, recevoir ce donest un ouf de soulagement, une fierté pour nous. C'est un évènement qui restera gravé dans l'histoires de notre préfecture car grâce à ce financement de la Fondation Orange pour une exécution par Aideet Action, nous posons aujourd'hui la pierre de la toute premièreécole de la localité ».

Les actions de la Fondation Orange Guinée en faveur des enfants et des femmes entendent bien accompagner les communautés ou qu'elles soient en Guinée.

Il s'agit surtout, pour la Fondation Orange, de mettre à disposition des infrastructures bien aménagées assurant la scolarisation des enfants dans les zones rurales et plus particulièrement celui des jeunes filles.

ManguéSylla,Directeur préfectoral de l'Education, en prenant la parole dira toute sa gratitude à l'endroit des donateurs avant de rappeler :«cette école va à coup sûr augmenter le taux de scolarisation et réduire considérablement la déperdition scolaire, car elle réduira la distance pour les enfants des localités de Tolia,Kissing,Bagnara etKoutaya. Cela permettra à ces enfants d'achever leur cycle scolaire ».

Il rassurera également les différents partenaires sur les efforts qui seront déployés pour maintenir de façon exemplaire les infrastructures qui seront mises à disposition.

Pour la Secrétaire Générale de la Fondation Orange Guinée,Mme Amina Abou Khalil : « nous avons pensé et jugé nécessaire au sein de la Fondation Orange Guinee accompagner la scolarisation des enfants, plus particulièrement celle des jeunes filles, car elles seront les mamans de demain, et auront ce rôle crucial : accompagner à leur tour leurs enfants en étant leur exemple. Nous devons nous assurer que toutes ces petites filles aient les mêmes chances que les jeunes garçons parce qu'ils sont tous l'avenir de cette nation : notre futur. Je suis très fière d'être là et je souhaite qu'ensemble nous soyons aux côtés d'Aide et Action et l'entreprise retenue pour les travaux afin que très vite, l'école soit bâtie, une école au sein de laquelle les parents veilleront à ce que leurs enfants aient plaisir à fréquenter. ».

Le Village Orange, c'est aussi un centre de santé de proximité pour accueillir les malades et leur éviter parcourir des dizaines de kilomètres pour bénéficier de soins primaires.

Un réel soulagement pour les populations et autorités sanitaires locales, qui, à travers le Directeur Préfectoral de la santé Dr Balla Traoré : « Ce projet répond bien à la carte sanitaire, ce qui justifie la nécessité de le faire, et ce, en sus du besoin exprimé par la population. Il y a plus de 2 ans qu'un agent évolue de façon bénévole dans cette localité ; la présence d'un centre de Santé facilitera désormais son travail et préservera la vie des populations locales ».

C'est le Secrétaire Général des collectivités locales M. Momo Blaise Bangoura, représentant Mme le Préfet à la cérémonie qui va clôturer la série des discours en remerciant la Fondation Orange Guinée et Aide et Action pour ce projet. Il appellera à son tour les populations bénéficiaires mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité du matériel de constructionmais aussi s'impliquer pour faciliter le travail à l'entrepreneur.

Il faut rappeler que le tout premier Village Orange a été construit par la Fondation OrangeGuinée à Dabiss dans la préfecture de Boké, suivi de celui de Nonna à Nzérékoré, le tout pour une valeur de près de trois milliards de francs guinéens.

En sus, 30 écoles ont été dotées de Kits numériques composés de tablettes, vidéos projecteurs, serveurs avec des programmes pédagogiques et bibliothèques numériques.

Rendez-vous est donné pour très bientôt pour l'inauguration du Village Orange de Wallia et bien d'autres écolesnumériques