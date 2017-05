Guinée: Violences à Boké - L'opposition exige des "enquêtes sérieuses"

L'Opposition Républicaine exprime sa vive préoccupation et sa profonde inquiétude sur la crise sociale qui secoue et paralyse, depuis plusieurs semaines, la Préfecture de Boké.

L'Opposition regrette profondément les violences graves et les nombreux cas d'incidents qui ont émaillées ces journées de protestations citoyennes et déplore le triste bilan de trois (3) morts, plusieurs blessés et des actes de vandalisme perpétrés sur des biens publics et privés.

Elle présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes ainsi que sa compassion à l'ensemble des blessés et des victimes de destruction de biens.

L'Opposition Républicaine condamne avec fermeté l'usage excessif de la force publique dans les opérations de maintien d'ordre de ces évènements et dénonce une répression barbare, liberticide et inacceptable qui s'inscrit, une fois de plus, dans le registre sinistre des violences impunies exercées par des agents de sécurité sur les citoyens à l'occasion de manifestations publiques.

Elle exige que des enquêtes sérieuses et abouties soient diligentées afin de faire toute la lumière sur ces évènements et de traduire, devant les cours et les tribunaux, les auteurs et commanditaires de ces actes de violence.

L'Opposition soutient que le gouvernement est entièrement responsable de ces actions de protestation citoyenne de Boké qui sont la conséquence directe de la mauvaise gouvernance pratiquée par le pouvoir, à travers le bradage des ressources naturelles du pays et dont sont victimes, les populations, partout sur le territoire national.

L'Opposition Républicaine exprime sa solidarité totale aux populations de Boké qui vivent, comme l'ensemble des populations guinéennes, des conditions de vie extrêmement difficiles et exige du gouvernement, de satisfaire, durablement, ces revendications légitimes

Vive Boké !