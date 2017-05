Congo-Kinshasa: Classement-FIFA - La RDC conserve la 41e place en mai

Le pays des Léopards occupe la 41e position au classement Fifa publié le jeudi 4 mai 2017 au siège de l'instance mondiale du football à Zurich en Suisse, place occupée lors du classement-Fifa précédent.

Et la RDC se retrouve au top 5 sur le continent, alors que le Sénégal est en pole position, devant le Cameroun champion d'Afrique des nations en titre, le Burkina Faso, demi-finaliste et le Nigeria qui revient au premier plan du football après son absence à la CAN 2017, mais alignant des performances aux éliminatoires de la Coupe du monde. L'on rappelle que la RDC joue dans quelques mois contre la Tunisie en quatrième journée des éliminatoires de Mondial 2018.

Les Léopards de la RDC -qui ne jurent que par une qualification pour cette phase finale après la première participation de l'ex-Zaïre en 1974- sont premiers de leur groupe devant la Tunisie, la Libye et la Guinée Conakry. L'équipe coachée par le sélectionneur Florent Ibenge a retrouvé une certaine aura au niveau africain après une médaille de bronze remportée à la CAN 2015 et un quart de finale de la CAN 2017. Et cela justifie son classement mondial (41e rang). L'on note que dans le monde, le Brésil est premier devant l'Argentine, l'Allemagne, le Chili, la Colombie, la France, la Belgique, le Portugal, la Suisse et l'Espagne qui clôture le top 10.