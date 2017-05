Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales 2017 - les femmes politiques congolaises interpellées

Le taux de croissance du Congo devrait atteindre 3,1% en 2017, et les finances publiques du Congo connaitront un… Plus »

Par ailleurs, elle a présenté l'apport des femmes politiques pendant et après le scrutin. Pendant le scrutin, la militante engagée doit sensibiliser la population au déroulement du vote. Les femmes affectées dans les bureaux de vote devraient être attentives et avoir des connaissances sur le déroulement du scrutin.

De ce fait, elle a notifié les dispositions que devraient prendre une femme politique avant, pendant et après le scrutin. Avant l'élection, la femme politique doit avoir la maîtrise des lois et textes régissant les scrutins. Une élection, a-t-elle déclaré, se prépare plusieurs mois avant l'échéance, dans les états-majors politiques. La femme politique doit se prendre à temps.

C'est ainsi que, a-t-elle précisé, des retrouvailles de ce genre contribuent considérablement à l'encadrement des femmes et à leur faire comprendre que si les textes régissant les élections leur accordent un quota de 30 % pour les élections législatives et l'alternance aux locales, les femmes, a-t-elle insisté, doivent être vigilantes pour ne pas se faire rouler par les hommes.

La femme politique, a-t-elle indiqué, doit se battre et compter sur ses propres forces. Il est nécessaire à cet effet de soigner son image et de savoir négocier avec les collègues du parti.

La conférencière a situé, d'entrée de jeu, l'auditoire sur la nécessité de savoir qu'on ne s'engage pas, de manière hasardeuse, en politique surtout pour les femmes. Il importe avant tout de se former et d'être informé ; car, a-t-elle renchéri, la politique est un métier qui exige plusieurs qualités, entre autres: l'écoute; la discrétion; le courage; l'altruisme...

