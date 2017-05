Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Mazembe bute sur Bukavu Dawa à domicile

Zéro but partout, ce fut le score du match entre Bukavu Dawa et TP Mazembe dans le cadre de la phase aller du Play-Off. Le terrain sablonneux du stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu se présente comme un piège pour les équipes visiteuses en cette phase ultime du championnat national de football.

Après la défaite de la première journée contre le FC Renaissance du Congo, l'OC Bukavu Dawa est depuis imbattable sur sa pelouse du stade de la Concorde de la commune de Kadutu à Bukavu. En effet, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et l'AS V.Club n'y ont ramené qu'un point. Et le mercredi 3 mai 2017, c'est l'ogre du football national, le TP Mazembe, pensant se retrouver en terrain conquis, a été tenu en échec par Bukavu Dawa par zéro but partout.

Pamphile Mihayo Kazembe a pourtant aligné son armada des joueurs habitués à des compétitions internationales. Mais ceux-ci n'ont pas pu s'exprimer à leur aise sur un terrain sablonneux à souhait, obligés de faire le jeu des adversaires réduit à des longues balles d'un camp à l'autre. Le onze de départ des Corbeaux de Lubumbashi s'est composé du gardien de but Matampi Vumi Ley, et dans le champ: Djo Issama Mpeko; Kévin Mondeko; le Zambien Kabasho Chongo; Jean Kasusula; le Zambien Nathan Sinkala (remplacé par Muleka à la 80e minute); Miché Mika; le Zambien Rainford Kalaba (remplacé par le Ghanéen Daniel Adjei à la 60e minute); Meschak Elia; Ben Malango et le Malien Adama Traoré (remplacé à la 76e minute par Deo Kanda).

L'entraîneur Guillaume Ilunga des locaux de Bukavu Dawa a fait confiance au gardien de but Michel Madjega, et dans le champ à Mbindja (remplacé par Revita à la 54e minute), Maliamungu, Asani, Mukaga, Mabila, Meso, Moderwa, Akim (remplacé par Batetsha à la 61e minute), Ngazala Kasuwayi (remplacé par Zibe à la 74e minute) et l'expérimenté Ghislain Mvete. Cette équipe qui s'appuie sur l'expérience de Mvete, ancien du TP Mazembe, a donc donné du vrai fil à retordre au club tuteuré par Moïse Katumbi. Sur le site officiel de Mazembe, l'on peut lire à propos de cette rencontre : « Devant un Bukavu Dawa très l'aise sur des longues balles, le TPM qui misait sur du jeu espérant bonifier la puissance de Ben Malango, Adama Traoré et Meschak Elia -très en vue en attaque- ne peut qu'apprécier, à juste titre, la petite unité récoltée de ce voyage au bord du lac Kivu ».

Avec ce nul, Mazembe occupe le fauteuil du leader avec 12 points, en attendant le match entre DCMP contre Renaissance du Congo. En effet, les immaculés de Kinshasa comptent 11 points alors que les Renais disposent déjà de 9 points.