Afrique: Salon Afrique Unie 2017

Créé en 2009 par l'association DA PATCH ATELIERS, qui œuvre pour l'insertion scolaire et professionnelle des jeunes issus de l'immigration, Le Salon Afrique Unie nous affichera sa quatrième édition le 20 mai prochain aux Docks - Cité de la Mode et du Design à Paris.

Comme vous le savez bien, ce rendez-vous incontournable de la mode et du design est l'occasion de voir l'Afrique réunie autour d'un événement de grande envergure, qui laisse place à la convivialité, aux échanges et au partage, en promouvant la culture et le business afro-caribéen.

Les crus précédents, 2014, 2015 et 2016 avaient laissé stupéfaits plus d'un, tellement ils firent des succès, qui relevèrent plusieurs défis.

Ils s'étaient donné les missions de réunir et promouvoir les artistes et artisans afro-caribéens résidant en Europe et ainsi susciter des échanges et rencontres sur des plans économique, artistique et culturel.

Plusieurs centaines d'exposants venus des quatre coins du continent, des Caraïbes et d'Europe sont attendus pour cet évènement cette année qui permet aux visiteurs de découvrir des produits, des créations et des services exclusifs innovants.

Le Salon Afrique Unie, c'est plus de 10 espaces d'exposition, des accessoires de mode, pour beauté et bien-être, de l'épicerie fine, de la décoration, du business, du tourisme, de l'immobilier, de la littérature et bien d'autres activités qui se résument en un grand divertissement.

Les visiteurs seront pour cela gratifiés entre autres de spectacles, d'animations et d'expositions culturelles. Au programme : défilé de mode, démonstrations culinaires, atelier pour enfants et show case avec les artistes africains du moment.

Autre plaisir de ce grand rendez-vous, ce sera le programme divers de conférences thématiques qui offriront l'opportunité d'échanger, de discuter et de débattre des différents sujets d'actualité qui concernent la société afro-caribéenne.

Après donc le succès de sa dernière édition qui rassemblait plus de 10 000 visiteurs et 80 exposants, l'expérience renouvelée cette année fédérera à n'en point douter et de nouveau, des milliers de visiteurs. Davantage d'entreprises étrangères sont invitées afin, selon le fondateur du concept, de « permettre le développement d'une nouvelle image du business africain en France et en Europe »

Ouvert à tous, car gratuit, ce Salon vaut largement qu'on lui consacre un peu de son temps si l'on a à cœur l'émancipation du continent africain et le développement de la coopération naturelle afro caribéenne, alors bienvenue à la quatrième édition du Salon Afrique Unie !