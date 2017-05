Gabon: Le GTFLEPS/Gabon pour une presse de la Paix et du développement durable.

Le Groupe de travail des femmes leaders pour la Paix et la sécurité au Gabon (GTFLEPS/Gabon) a initié une rencontre qui a convié les actrices des médias pour le renforcement des capacités.

Une rencontre qui s'est inscrite dans le cadre de la Journée mondiale de la Liberté de la presse. C'était aussi une occasion pour le groupe, soutenu par l'Ambassade des États-Unis au Gabon et l'Unoca, de rendre hommage aux femmes des médias ce mercredi 3 mai 2017 à la Chambre de Commerce de Libreville.

Selon Pépécy OGOULIGUENDE, la Coordinatrice générale, Le Groupe de travail des femmes leaders pour la Paix et la sécurité au Gabon (GTFLEPS/Gabon), la Journée mondiale de la Liberté de la Presse est l'occasion pour honorer les femmes qui travaillent dans les médias de proximité et celles qui font le travail auprès des populations de base. En plus de l'hommage rendu, il était aussi question pour le GTFLEPS/Gabon, de renforcer les capacités sur la résolution 1325 adoptée par le Système des Nations unies.-qui a pour objectif, l'implication effective des femmes dans le processus de développement du pays-.

Les échanges étaient aussi focalisés sur "La femme, la paix et la sécurité".Un thème, qui pour la Coordinatrice générale, montre le rôle que les femmes des médias peuvent jouer pour consolider la paix. Elle reste persuadée que les médias sont un catalyseur de Paix. Et que si les femmes sont suffisamment outillées pour faire leur travail, mieux le monde se portera. Elles sont efficaces sur le terrain, on les voit animer brillamment des émissions, c'est un plus. Il faut qu'elles aillent au-delà, poursuit la première responsable du GTFLEPS/Gabon.

Parlant de la question de la liberté de la presse au Gabon, Pépécy OGOULIGUENDE estime qu'il y a quand même une certaine ouverture, contrairement à certains pays. Il faut aller au delà, confie t- elle. Quel est l'objectif poursuivi ? S'interroge t- elle. Il faut être conscient du but que nous poursuivons. Nous voulons d'un processus de démocratie, renforcer les capacités des concitoyens, contribuer à promouvoir la paix et consolider le vivre ensemble, voilà autant d'objectifs qui doivent être visés, affirme la Coordinatrice. Pour la liberté de la presse, au Gabon, le pas a été franchi, par rapport aux années 90, peut elle conclure.