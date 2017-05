Sénégal: Modernisation des villes - L'ADM annonce un projet de "plus de 150 milliards" CFA

Paps-App, première application de livraison géolocalisée au Sénégal et en Afrique… Plus »

Seulement, la capitale de la Petite-Côte sénégalaise ne disposant plus de capital foncier, "toutes les réserves" ayant été vendues, "y compris même une partie du stade Caroline" Faye", ce financement pourrait aller à d'autres villes "si on n'a plus d'espace pour abriter tous les projets" prévus, a précisé le DG de l'ADM.

Le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), avec l'appui de la Banque islamique pour le développement (BID), "est en train de mettre en place un projet de plus de 50 milliards de francs CFA pour lequel Mbour et quatre autres villes du pays sont éligibles", a-t-il annoncé.

Mbour — Le directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM), Cheikh Issa Sall, a annoncé un financement de "plus de 150 milliards de francs CFA" au profit du Projet d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (PACAS), des fonds dont bénéficiera la ville de Mbour (ouest).

