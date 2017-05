Afrique: Grand Prix Pitch Hub Africa 2017 - Le Sénégalais Bamba Lo remporte la timbale

«Je suis très heureux et reconnaissant envers nos clients, c'est eux qui nous donnent la force de faire tout ça. Ce prix récompense le travail qui a été fait. Nous avons une ligne déjà tracée et nous nous y engageons pour que notre start-up devienne une véritable industrie», indique-t-il sous le coup de l'émotion.

Après avoir reçu son prix, Bamba Lo, fondateur de Paps-App, première application de livraison géolocalisée au Sénégal et en Afrique francophone, n'a pas caché son enthousiasme. Selon lui, le prix revient d'abord à son équipe et à ses partenaires.

Le très attendu prix Hub Africa 2017 a connu son lauréat. Pour cette édition, le prix a tendu ses bras au jeune sénégalais Bamba Lo dont le projet a fait sensation auprès des membres du jury. Après une compétition rude et éprouvante le projet de Bamba Lo a surclassé ses concurrents venus de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée et du Maroc.

Paps-App, première application de livraison géolocalisée au Sénégal et en Afrique francophone, remporte la timbale. Et ce, devant la Guinée, le Maroc, le Cameroun, le Gabon, la Côte-d'Ivoire, lors de la 5e édition de Hub Africa, plateforme multifonctionnelle de solutions dédiées exclusivement aux investisseurs et entrepreneurs en Afrique, qui s'est tenue du 4 au 5 mai au Parc des expositions de l'Office des changes de Casablanca, au Maroc, sous le thème «L'entrepreneur, acteur de l'intégration africaine».

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.