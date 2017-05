Mauritanie: Deuil national et hommage à l'ancien président Ely Ould Mohamed Vall

« Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, mon ambition, ce n'est pas d'être candidat à ceci ou d'être candidat à cela. Mon ambition aujourd'hui, avec toute l'opposition, avec tous les Mauritaniens qui sont conscients de la situation de notre pays, c'est de trouver d'abord une solution politique pour notre pays. Un homme politique raisonnable dans notre pays, aujourd'hui, ne peut pas envisager d'aller dans une élection unilatérale qui est faite par le régime. Et je pense que les Mauritaniens sont suffisamment intelligents pour ne pas que cette situation continue et qu'elle se complique », a déclaré Ely Ould Mohamed Vall.

Cependant, très vite, la politique le rattrape, en 2008, quand son cousin, Mohammed Ould Abdel Aziz renverse le président élu un an plus tôt, Sidi Ould Cheikh Abdallahi.

C'est effectivement au mois d'août 2005 qu'il devient un homme public en renversant, avec plusieurs hauts gradés, Maaouya Ould Taya qui était au pouvoir depuis 20 ans. Il prend alors la tête du Comité militaire pour la justice et la démocratie (CMJD), la junte militaire qui remettra le pays sur les rails de la démocratie. Il fait modifier la Constitution pour limiter le nombre de mandats présidentiels à deux et quitte le pouvoir, dix-huit mois plus tard, avec les félicitations de la communauté internationale.

En quittant le pouvoir, en 2007, Ely Ould Mohamed Vall avait fait le choix de ne rejoindre aucun parti politique mais il incarnait, sans conteste, un des visages de l'opposition mauritanienne. Ce n'était pas un leader, au sens classique, qui pouvait mobiliser des foules mais il avait ses partisans et bénéficiait du respect lié à sa fonction d'ancien président et à celle d'ancien patron de la sûreté nationale.

Marie-Pierre Olphand, journaliste à RFI, a été pendant plusieurs années la correspondante de RFI en Mauritanie et elle a rencontré, à plusieurs reprises, Ely Ould Mohamed Vall. Elle garde l'image d'un homme réservé et en apparence très calme, mais aussi d'un militaire très cultivé qui, cependant, n'était pas un grand orateur. Il parlait même souvent d'une petite voix, ce qui contrastait avec sa taille imposante.

