Togo: Les deux supports pour toutes informations et documentations publiques

A cet effet, il est annoncé la mise en place d'un Comité interministériel pour la Numérisation des Documents Administratifs (CNDA). Deux sites internet sont retenus pour servir de support de publication de ces informations et documentations publiques. Il s'agit de www.data.gouv.tg et www.service-public.gouv.tg.

Depuis le 30 mars 2016, le Togo dispose d'une loi relative à la liberté d'accès à l'information et c'est par la loi N° 2016-006. Mais pour éviter que cette liberté ne devienne liberticide, le gouvernement apporte des règles. Deux sites sont annoncés à ce propos ; sites sur lesquels devant figurer toutes sortes d'informations et documentations publiques.

