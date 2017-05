Congo-Brazzaville: Journée internationale du jazz - Brazzaville a célébré l'évènement avec faste

La célébration de la journée internationale du jazz, édition 2017, qui a eu lieu à Brazzaville du 27, 28 et 29 avril, à l'hôtel de la préfecture et à l'Institut français du Congo, a été marquée par la tenue de plusieurs activités tant scientifiques que musicales.

Des ateliers de perfectionnement sur les instruments du jazz, à l'exposition du patrimoine audio-musical du jazz, en passant par le colloque scientifique sur l'histoire du jazz dans le monde et le spectacle musical avec les artistes musiciens du collectif « Congo Ndule jazz », tel a été le menu de la cinquième célébration à Brazzaville de cette journée, bien que le reste du monde en est déjà à sa sixième célébration.

A l'hôtel de la préfecture, les 71 apprenants du jazz qui ont assisté aux ateliers, grâce à une bourse de l'Unesco, remise au collectif « Congo Ndule jazz », ont restitué l'atelier de perfectionnement sur les instruments de musique avant de donner une prestation à la hauteur de l'évènement. Ils ont interprété des titres suivants : les standards ; All of me ; Take the « A » Train ; Freddie the freeloder. Tous les apprenants ont reçu chacun un diplôme.

Le public a eu droit à d'autres prestations données par les groupes suivants : Wakassa jazz group (l'un des plus vieux groupes de jazz à Brazzaville), Congo Ndulé jazz ; El Jazz Quartet ; Bassa ; Backseng : Africa Brass.

Le maestro Fredy Mabanza, manager de Congo Ndule jazz a promis la participation de ces apprenants qui pourront se constituer en groupe de jazz d'arrondissements à la prochaine édition, qui se déroulera dans une esplanade de la place.

L'institut français du Congo n'est pas resté en marge de cette célébration. Il a organisé une semaine dédiée au jazz, avec une projection, un jazz à la Cafet' ainsi qu'un concert de jazz donné, le 29 avril, par le jeune et talentueux jazzman Even's Mab et ses invités, qui ont retracé l'historique du jazz des années 30 à nos jours.

Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, l'IFC en collaboration avec l'ambassade des Etats-Unis a accueilli à Brazzaville le Brent Birckhead Quartet. Le leader du quartet et saxophoniste américain était accompagné du pianiste Mark Meadows, du percussionniste Caroll Dashiell III et du guitariste Romeir Mendez. Ces musiciens ont exécuté les classiques de jazz américain.

La commune de Brazzaville témoin de l'événement

Le secrétaire général de la mairie de Brazzaville, Abraham Ibela, a informé l'auditoire de l'hôtel de la préfecture que c'est grâce à ses multiples atouts sur le plan culturel et à sa stratégie de développement culturel, que la ville de Brazzaville a été consacrée ville Créative de l'Unesco dans la catégorie musique, le 18 octobre 2013. Elle est ainsi la première ville africaine à intégrer ce grand et prestigieux réseau. Il a ensuite invité la population brazzavilloise à s'approprier cette journée et à cesser de percevoir cet événement culturel majeur comme une banale manifestation.

Réaction de la directrice générale de l'Unesco

Irina Bokova a prononcé un message à l'occasion de la célébration de la journée internationale du jazz. L'Unesco dit-elle, célèbre tous les musiciens, les peintres, les écrivains, les historiens, les universitaires et les passionnés du jazz du monde entier, qui rendent hommage à cette danse, à sa capacité d'unir les peuples et à ses contributions à la paix.

« Le jazz, ce n'est pas que de la musique, c'est une façon d'être, de penser », a souligné Irina Bokova, se référant à Nina Simone. Et d'ajouter : « le jazz est partout, autour de nous, et nous incite à devenir meilleurs grâce à la musique et dans la vie. Nous célébrons aujourd'hui la forme d'art internationale du jazz et sa capacité de promouvoir le dialogue entre les cultures, de tirer tout le parti de la diversité, d'accroître le respect pour les droits de l'homme et toutes les formes d'expression ».

La Havane, hôte mondial de la journée internationale du jazz 2017

La Havane est choisie cette année comme hôte mondial de la Journée internationale du jazz ; ce qui témoigne des liens étroits de la ville cubaine avec le jazz. Ville natale de chefs d'orchestres renommés, Mario Bauzá et Frank « Machito » Grillo, la Havane, et plus largement la culture musicale florissante de Cuba, ont donné naissance au mouvement du jazz afro-cubain, fruit de la rencontre des cultures et des peuples de la région. Le jazz cubain offre une leçon de diversité créative qui résonne au cœur de l'Unesco.

Irina Bokova a précisé que c'est pour la première fois que la Journée internationale du jazz fera l'objet de toute une semaine de célébrations à La Havane, autour d'ateliers, de master classes, de projections de films, de spectacles et de concerts dans l'ensemble de la ville. Le Concert mondial All-Star sera l'occasion exceptionnelle de présenter les plus grands artistes mondiaux originaires de Cuba, d'Amérique latine et d'ailleurs, notamment le légendaire pianiste et compositeur de jazz Herbie Hancock, ambassadeur de bonne volonté de l'Unesco pour le dialogue interculturel, ainsi que le jazzman cubain Chucho Valdés.

Avant de conclure en disant que l'Unesco est fière de s'associer de nouveau au Thelonious Monk Institute of Jazz et à l'Institut cubain de la musique pour rappeler toute l'importance du jazz, de la liberté, de la créativité, de la diversité et de l'unité. L'attention accordée cette année sur Cuba témoigne du pouvoir du jazz de créer des passerelles et de rassembler les femmes et les hommes autour de valeurs et d'aspirations communes.