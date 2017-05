Togo: « Notre pays est en retard en matière de connectivité »

Dire que la connexion internet reste un luxe à cause des difficultés liées à son accès, n'est secret pour personne. Tous les jours, les autorités disent reconnaitre ce problème et annoncent des projets pour le résoudre mais le problème persiste et demeure. Elles l'ont de nouveau réitéré arguant que c'est la raison principale de la fusion de Togo Cellulaire et de Togo Telecom en Groupe Telecom.

« L'objectif de la transformation du Groupe Telecom est de rattrapper le retard accusé par notre pays en matière de connectivité », indique le Gouvernement à travers le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres tenu vendredi 05 mai. Ce processus permettra également « un accès internet de qualité et de haut débit » sur l'ensemble du territoire et de « garantir des prix abordables » à l'ensemble de la population.

C'est depuis 2015 que ce programme de transformation de mise à niveau du Groupe Telecom a été lancé. Pour le gouvernement, il est question de constituer ce Groupe afin de l'adapter aux enjeux et défis actuels dont disposer des nouvelles opportunités qu'offre la technologie. Ceci passera par le développement d'une économie « où le secteur des télécommunications est créateur de croissance ».

Dès lors, rassure le gouvernement, le programme se déroule de manière « participative avec les propositions des cadres et experts de Togo Telecom et Togo Cellulaire, ainsi que des experts nationaux et internationaux.

Notons que la Coalition mondiale « Alliance for Affordable Internet » a publié un rapport concernant les pays où la connexion internet n'est pas à un niveau acceptable. Sur un total de 58 pris en compte le Togo ne figure nulle part. Même les pays africains qui y figurent, à peine 10 ont un niveau d'accessibilité à internet supérieur ou intermédiaire.