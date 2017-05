Cote d'Ivoire: Bingerville/Programme immobilier - Les 150 premières maisons livrées en juin

C'est le dernier rhinocéros sauvage de Côte d'Ivoire et l'on a procédé ce jeudi 4 mai… Plus »

Devant cette situation inacceptable, Claude Isaac Dé a recommandé aux responsables de ladite entreprise qui ont également pris part à cette visite des lieux de se mettre en conformité avec les normes en la matière. Et ce, dans les plus brefs délais, au risque de se voir retirer son agrément. Surtout que des facilités leur ont été faites, notamment en matière d'exonération d'impôts. « Notre rôle est de nous assurer que le cahier des charges est respecté. Et que les propriétaires ne reçoivent que des maisons conformes à ce qui a été convenu au départ », a tenu à préciser le ministre. Hormis cette fausse note, l'opération est sur les rails dans l'ancienne capitale.

Claude Isaac Dé, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, a visité les différents sites des opérations immobilières le 5 mai, à Bingerville. Ce, pour s'assurer de la bonne marche de ce projet initié par le Chef de l'Etat et son gouvernement, il y a environ trois ans maintenant.

