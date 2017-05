Ile Maurice: Choomka a bien utilisé son bureau pour ses «clients»

«Je n'étais que Chairperson et toute cette affaire concerne "my private practice as barrister"». Voilà ce que dit Youshreen Choomka dans son communiqué pour répliquer à l'enquête de «l'express» qui a démontré qu'elle a sollicité et obtenu des commissions d'investisseurs étrangers.

Or, cette explication risque de compliquer encore plus sa situation. Car dans un e-mail que nous n'avions pas publié jusqu'ici, Youshreen Choomka a bien utilisé son bureau, son titre de «Chairperson» de l'Independent Broadcasting Authority (IBA) ainsi que les services d'une employée de l'IBA pour solliciter une rencontre entre ses clients et le ministre Ivan Collendavelloo.

L'e-mail a été envoyé de l'adresse iba@intnet.mu le 24 novembre 2015 à 12h36 et il est adressé à A. Salabee. Cette femme travaille comme Management Support Officer au ministère des Utilités publiques et agit aussi comme secrétaire confidentielle en l'absence de Sunita Nandkishore-Ramsamy. Au-delà de l'utilisation du compte «intnet» de l'IBA, c'est une dénommée Valéry, la secrétaire de cet organisme qui agit comme pont de contact. L'e-mail commence ainsi : «Me. Youshreen Choomka, Chairperson of the Independent Broadcasting Authority, would like to request a courtesy meeting with the Hon Minister for Dr. Lee Soo Song (...) ».

L'e-mail adressé à A. Salabee dans l'affaire Choomka by L'express Maurice on Scribd

La suite de l'histoire, on la connaît. Quatre mois plus tard, le Dr Soo Song Lee signe un Power Purchase Agreement avec le Central Electricity Board après avoir versé des milliers de dollars sur le compte personnel de Youshreen Choomka. Alors que jusqu'ici notre enquête s'orientait vers un trafic d'influence selon la section 10(4) de la PoCA (nous soupçonnons Youshreen Choomka d'avoir sollicité et obtenu des commissions en retour d'un lobbying grâce à ses entrées à la Government House), son explication, selon laquelle elle agissait comme avocat la compromet encore plus. Cette explication, si on considère comme elle l'insinue que les virements du Dr Soo Song Lee constituent ses frais d'avocats, la rend vulnérable à la section 7 de la PoCA, qui stipule que «any public official who makes use of his office or position for a gratification for himself or another person shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to penal servitude for a term not exceeding 10 years».