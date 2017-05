Ile Maurice: Trafic de drogue - Le Mouvement patriotique appelle à changer les billets de banque

Il n'est plus question d'alliance que ce soit du côté du gouvernement ou de l'opposition. En effet, la… Plus »

Alan Ganoo, leader du Mouvement patriotique (MP) estime que le moyen le plus efficace de combattre le trafic de drogue est de s'attaquer aux finances des responsables de réseaux. «Les profits des trafiquants sont accumulés quelque part en billets de banque. Quand vous changez de billets, la fortune amassée par les trafiquants n'a plus de valeur». Il souligne que la décision du Premier ministre de ne pas accéder à la demande de la banque de Maurice de changer de famille de billets, «est une erreur». Il propose de suivre l'exemple de l'Inde où Narendra Modi a fait changer certains billets.

