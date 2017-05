Gabon: Bundesliga - Dortmund - Aubameyang encore buteur

Au Gabon, le feuilleton de la vie chère se poursuit. Depuis le 15 mars et l'application d'une nouvelle taxe, la… Plus »

Un pénalty de Kramaric pour Hoffenheim (86e) remettait un peu de pression pour les dernières minutes, mais les équipiers du jeune prodige français Ousmane Dembélé, encore auteur d'un bon match, tenaient bon et arrachaient une victoire précieuse. Grâce à sa victoire 2-1 contre Hoffenheim, le Borussia Dortmund passe devant son adversaire du jour au classement de Bundesliga. Les jaunes et noirs grimpent sur le podium, toujours dominé par le Bayern Munich, vainqueur 1-0 de Darmstadt, et Leipzig.

La rencontre entre les deux clubs, devant le bouillant public du Signal Iduna Park, a commencé sous tension, avec beaucoup de nervosité de part et d'autre, peut-être avivée par une erreur du corps arbitral dès la 4e minute, lorsque M. Brych a accordé un but à Marco Reus parti très nettement en position de hors-jeu. Dans la foulée, Aubameyang a manqué un penalty qui aurait pu relancer Hoffenheim. Mais les visiteurs sont restés muets malgré une possession en leur faveur. Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour voir la partie s'emballer à nouveau. Aubameyang s'est rattrapé en faisant le break, en reprenant à bout portant une tête de Guerreiro qui s'était écrasée sur le poteau (82eme).

