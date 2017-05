Congo-Kinshasa: Equateur - La Société civile exige le départ immédiat du gouverneur Tony Bolamba

La dénonciation faite n'est la première. Depuis l'avènement du gouverneur Bolamba à la tête de la province, des acteurs politiques de l'Équateur décrient la mauvaise gouvernance. Une manière d'engager directement l'action de la représentation provinciale comme partout ailleurs. Et dans les faits, a-t-on assisté depuis un certain temps à la vague des démissions dans le gouvernement provincial. Tous les ministres démissionnaires, sept au total, dénoncent tous la mauvaise gestion du gouverneur Tony Cassius Bolamba.

Et c'est le tour des organisations de la Société civile de l'Equateur de hausser le ton dans l'espoir de limiter les dégâts. Elles exigent à l'unanimité le départ immédiat et sans délai du gouverneur Tony Cassius Bolamba de l'exécutif provincial.

