Congo-Kinshasa: Haut-Lomami - L'assemblée provinciale destitue Célestin Mbuyu

La destitution de Célestin Mbuyu intervient quelques jours seulement après celle de son homologue du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe. Lui également a été sanction par la représentation provinciale à cause notamment de la mauvaise gestion de la province, des relations tendues entre le gouverneur et ses collaborateurs, des cas de passation des marchés publics en violation de la procédure ainsi que la non-exécution du budget tel que voté par l'assemblée provinciale...

La motion de censure déposée, vendredi 28 avril, contre le gouverneur du Haut-Lomami l'accusait de mauvaise gestion et de laxisme dans la conduite des affaires publiques. Et très rapidement la motion a été jugée recevable après avoir récolté un tiers de signatures des députés provinciaux.

Sur 21 députés provinciaux, 18 ont voté pour sa déchéance. Il lui est notamment reproché la mauvaise gestion de la nouvelle province née du démembrement du Katanga. Membre du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), Célestin Mbuyu Kabango fut ministre de l'Intérieur et de la Sécurité puis des Hydrocarbures dans le gouvernement d'Adolphe Muzito (2008-2012).

