Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Bukavu Dawa et Don Bosco font match nul

L'OC Bukavu Dawa a tenu, une fois de plus bon, face au CS Don Bosco en match avancé de la 7e journée du Play-Off de la Division 1. Ceci, après avoir été déjà insoumis face au Mazembe.

Un but partout, c'est le score de la rencontre entre le CS Don Bosco de Lubumbashi et l'OC Bukavu Dawa. La rencontre s'est jouée le vendredi 5 mai 2017 au stade de la Concorde de la commune de Kadutu dans la ville de Bukavu, comptant pour la 7e journée du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football. Le talentueux Mwin Dibundu a marqué pour les Salésiens de Lubumbashi. Mais ils ont été rejoints à la marque sur un but contre son camp d'un de leurs défenseurs. Avec ce match nul obtenu sur le terrain de Bukavu Dawa, CS Don Bosco compte désormais 7 points en 4 sorties, se replaçant devant l'AS V.Club (6 points). Quant à Bukavu Dawa, c'est son énième match nul à domicile, ayant déjà contraint au partage de points V.Club, Mazembe et maintenant Don Bosco.

L'on note que Don Bosco devrait livrer le vendredi 5 mai 2017 son match de la 6e journée contre FC Renaissance du Congo à Kinshasa. Mais l'équipe qui voyage gratuitement dans l'avion mis à disposition par le TP Mazembe a été bloqué à Bukavu où Mazembe avait également été contraint au nul de zéro but partout par la même formation de Bukavu Dawa. Les Salésiens de Lubumbashi avaient au préalable sollicité, auprès de la Ligue nationale de football (Linafoot), un report de la rencontre devant l'opposer au FC Renaissance du Congo. L'équipe a proposé de livrer déjà le match contre Bukavu Dawa comme elle y séjournait. La Linafoot a dans un premier temps rejeté la proposition de Don Bosco, la jugeant irrecevable pour « raison de la forme ». Elle a donné une suite favorable à la requête. Car, le FC Renaissance du Congo a également saisi la Linafoot pour demander un repos de ses joueurs. « Ce match ne pose aucun problème parce que Renaissance dans sa lettre a souhaité ne pas jouer le match de ce vendredi pour avoir suffisamment le temps de repos pour récupérer leurs joueurs physiquement », s'est expliqué le président de la Linafoot, Jeef Kapondo.

Organisation biaisée de la Division 1

Tous ces changements au niveau du calendrier des matchs jettent un certain discrédit sur l'organisation du football dans le pays. Et pourtant, la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (FIFA) ont, lors de la récente réunion, classé à nouveau le championnat national congolais comme le troisième en Afrique. Mais la question organisationnelle de la Division 1 est plus que perceptible, et les instances organisatrices du football (Fédération congolaise de football association -Fecofa-, et la Linafoot) ne sont pas les seules responsables, (même si elles ont la grosse part), il y a aussi les clubs, obligés de se structurer et d'être viables avant de prétendre prendre part à l'élite du football national.

Et ce déficit d'organisation et de manque de rigueur prend les allures d'une situation anodine, normale, alors que le championnat national ivoirien par exemple, mieux organisé, est diffusé sur Canal+, de même que le championnat du Kenya passe sur DSTV, deux championnats qui n'ont pas le niveau de la Division 1 de la RDC.