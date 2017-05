Sénégal: Mbour - Des habitants de "Bay Deuk" pour une régularisation de leurs habitations

Paps-App, première application de livraison géolocalisée au Sénégal et en Afrique… Plus »

"Avec les réalisations prévues sur ce boulevard (objet du litige), les sapeurs-pompiers et les ambulances des différentes structures sanitaires vont gagner plus de trente minutes pour chacune de leurs sorties", a fait valoir M. Sall, accusé par les marcheurs d'être à l'origine de leurs difficultés.

Le préfet du département de Mbour, Saër Ndao, après les avoir écoutés, a demandé aux marcheurs de rester patients et d'attendre que la procédure mise en branle par le maire et son équipe suive son cours normal.

"Nous sollicitons le secours de toutes les bonnes volontés, parce que nous sommes des pères de familles qui, sommés par la DSCOS (Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol), ne savons plus quoi faire", a indiqué M. Kandé.

"Nous vivons dans ce quartier depuis plus de vingt ans et depuis lors, nous avons envoyé des correspondances aux autorités compétentes, notamment la municipalité de Mbour qui nous a installés ici", a déclaré à des journalistes leur porte-parole Abdoulaye Kandé.

