Sénégal: Ramadan 2017 - L'Arabie Saoudite offre 100 tonnes de dattes au pays

De son côté, Mme Anta Sarr Diacko a transmis les salutations et la gratitude du président de la République pour ce geste noble de son frère, le Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le Délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale a déclaré que ce don sera destiné à toutes les couches de la population sénégalaise, notamment les foyers religieux et les groupes vulnérables.

L'ambassadeur a ajouté que les recommandations du Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud l'invitent « à toujours s'enquérir des besoins du peuple sénégalais et lui venir en aide, surtout sur les plans de l'alimentation, de la santé, de l'éducation et de la formation ». Abdoulah Al Abdan a révélé qu'un nouveau programme sera bientôt lancé dans ces domaines précités de coopération visant essentiellement les régions de l'intérieur du pays.

En remettant symboliquement un lot de cartons de dattes, sur les 100 tonnes dont la cargaison est arrivée à Dakar depuis le 19 avril, à Mme Anta Sarr Diacko, Délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a dit tout l'importance que cette cérémonie revêt pour son pays. Abdoulah Al Abdan a soutenu que dans leur perception de l'action humanitaire, « il y a toujours un grand bonheur à venir en aide aux autres ». Le diplomate a précisé que ce don de dattes est un exemple parmi tant d'autres dans les actions de solidarité au peuple frère sénégalais. Par ailleurs, Abdoulah Al Abdan a salué « l'excellence des relations entre les deux pays mais aussi la parfaite entente empreinte de cordialité entre le Roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud et le Président Macky Sall, des relations anciennes jamais entachées de problèmes. Les deux pays s'entendent sur toutes les questions internationales d'intérêt commun ».

Comme à l'accoutumée, le Royaume d'Arabie Saoudite a offert une importante quantité de dattes à l'Etat du Sénégal, à la veille du mois béni du Ramadan. La cérémonie de réception (du don de dattes évalué à 100 tonnes) a eu lieu hier au Cercle Messe de la Rade, en présence du Délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale et de l'Ambassadeur d'Arabie Saoudite.

