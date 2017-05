Sénégal: Législatives - Moustapha Niasse proposé tête de liste à Nioro

Les responsables de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby), la coalition politique de la majorité, dont les 15 maires du département de Nioro, ont unanimement proposé le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, pour diriger la liste départementale lors des législatives du 30 juillet prochain.

Une initiative approuvée par la coordination locale du Parti socialiste lors d'une réunion à Paos Koto, le lendemain.

La rencontre qui réunissait les principaux responsables politiques de « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby) du département de Nioro, a été l'occasion, pour ces derniers, de réaffirmer, de manière catégorique, leur volonté de voir l'actuel chef de la représentation nationale, Moustapha Niasse, conduire la liste départementale de la mouvance présidentielle dans le Rip. Selon ces leaders locaux, c'est un privilège et un honneur d'avoir un responsable politique et un homme d'État de cette envergure pour les mener à la victoire. Un profil exceptionnel pour le casting de la tête de liste de « Bennoo Bokk Yaakaar » dans une zone où l'opposition n'a remporté aucune collectivité locale en 2014. « On a pris la décision, à l'unanimité, de choisir le président Moustapha Niasse comme tête de liste départementale. Il est une icône politique du département, un patriote et une référence dans tous les domaines mais aussi la deuxième personnalité de l'État dans l'ordonnancement républicain », a indiqué Amadou Lamine Dieng. Le coordonnateur du collectif des maires de Nioro, commentait la résolution votée à l'issue de la rencontre et à laquelle tous les soutiens politiques du président Macky Sall dans le département ont pris part.

Appréciant les résultats jugés satisfaisants de la refonte du fichier électoral qui ont permis d'inscrire plus de 12.000 électeurs de plus que les prévisions, ces responsables de l'Apr et leurs alliés ont salué la mobilisation exceptionnelle des populations du Rip, engagées à donner une majorité qualifiée au président de la République. « Le département de Nioro compte consolider la dynamique unitaire de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » pour de nouveaux succès politiques à Nioro, avec toutes les forces vives, car nous considérons que c'est le meilleur moyen de battre l'opposition dans sa fuite en avant autour de l'unité factice de Mankoo Wattu Sénégal », a analysé le maire de Wack Ngouna par ailleurs directeur général de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des Jeunes (Anpej), Amadou Lamine Dieng. Réunie le lendemain dans la commune de Paos Koto sous la présidence de Babacar Thiam adjoint au secrétaire général, le ministre Serigne Mbaye Thiam, la coordination départementale du Ps a entériné cette proposition à travers une résolution votée à l'unanimité.