Sénégal: Ministère de l'Economie et des Finances - La Lettre de politique sectorielle 2017-2021 validée

Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan a validé, hier, la version actualisée de sa Lettre de politique sectorielle de développement (Lpsd) pour la période 2017-2021. Le document formule les orientations économiques stratégiques et les actions à mener pour cette période.

Les différents démembrements du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan ainsi que les structures et directions relevant de sa tutelle se sont mis, hier, autour d'une table pour discuter et valider la version révisée de la Lettre de politique sectorielle de développement (Lpsd) dudit département. Celle-ci donne un aperçu de la situation économique et sociale, présente le département, diagnostique ses fonctions, fixe la stratégie de développement du secteur ainsi que sa mise en œuvre et son suivi-évaluation.

Le document qui concerne la période 2017-2021, repose sur trois orientations stratégiques et quatre objectifs spécifiques déclinés en dix programmes répartis en cinq programmes métiers, un programme support et quatre programmes relatifs aux comptes spéciaux du Trésor. « Ces programmes qui constituent le cadre d'opérationnalisation de la Lettre de politique sectorielle de développement sont renseignés dans le document de programmation pluriannuelle des dépenses et déclinés en actions et activités », a souligné le ministre Délégué en charge du Budget, Birima Mangara qui a présidé la rencontre.

Selon lui, ce document est le fruit d'une « analyse-diagnostic exhaustive et détaillée à travers les trois domaines que sont la gestion de l'économie, la gestion des finances publiques et la gouvernance institutionnelle ». Ce travail de fond a permis, a-t-il ajouté, « d'identifier les forces et faiblesses relatives au développement du secteur ». Ainsi, il ressort de ce bilan-diagnostic que les défis qui s'imposent au ministère sont essentiellement liés, d'une part, à la consolidation des acquis et à la levée des contraintes, et, d'autre part, à la prise en compte des priorités définies dans le Pse.

Pour Birima Mangara, une attention particulière doit être accordée au pilotage stratégique, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation. Car, a-t-il rappelé, « si la formulation d'une stratégie sectorielle est un préalable nécessaire, elle ne garantit pas, pour autant, sa réalisation ». C'est fort de cette vérité qu'il a fait savoir que le pilotage stratégique de la Lettre de politique sectorielle de développement sera assuré par un Comité de pilotage dont la mission sera de jouer un rôle de veille et de supervision. Quant à la mise en œuvre opérationnelle, le ministre a indiqué qu'elle sera adossée aux principes de la gestion axée sur les résultats conformément aux dispositions du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'Uemoa. En outre, un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la Lettre de politique sectorielle de développement articulé autour du Cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques (Case) sera mise en place, a ajouté le ministre, soulignant que, dans ce sens, un rapport de suivi des performances sera élaboré annuellement.

Avec l'adoption de la Lettre de politique sectorielle de développement, le ministre du Budget est d'avis que le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan dispose d'un « atout majeur pour prendre toute sa part du chantier de l'émergence ».

La gestion des finances publiques améliorée

Le rebond de la croissance a été accompagné par une meilleure gestion des finances publiques. En effet, selon le document de la Lettre de politique sectorielle de développement, la gestion des finances publiques a été caractérisée de 2012 à 2015 par la bonne tenue des agrégats budgétaires marquant ainsi le rythme de réduction du déficit budgétaire qui s'est établi en moyenne autour de 5,2 % du Pib entre 2006 et 2015, soit au-dessus de la norme de 3 % du critère du pacte de convergence de l'Uemoa.

Renforcement des ressources de l'État

Au même moment, le renforcement de la mobilisation des ressources de l'État s'est poursuivi à travers une meilleure interconnexion des régies de recettes. En effet, selon le même document, les ressources totales de l'État ont progressé de 5,2 % passant de 1.927 milliards de FCfa en 2014 à 2.026,3 milliards de FCfa en 2015. Cela est dû à un environnement économique propice et à des plans d'actions assortis de mesures pour l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et douanières adoptés par les régies financières.

Consolidation des agrégats macroéconomiques

Sur le plan économique, entre 2000 et 2011, on note une consolidation des agrégats macroéconomiques. Ainsi, durant cette période, la croissance économique a tourné autour d'un taux moyen de l'ordre de 3,8 % avec des performances réalisées en 2003 (6,7 %) et en 2004 (5,6 %). Les intempéries survenues en saison sèche combinées au déficit pluviométrique en 2002 (0,7 %), la crise financière de 2006 (2,5 %) et le déficit énergétique en 2011 (1,8 %) ont tiré la croissance vers le bas. Mais à partir de 2012, il a été remarqué une relance de la croissance économique avec un taux annuel moyen de 4,5 %. L'accélération de la croissance est réellement survenue en 2014 avec le début de la mise en œuvre du Pse. Ainsi, en 2015, le Pib a été de 6,5 % contre 4,3 % en 2014.

Compte-rendu : Elhadji Ibrahima THIAM