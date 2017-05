Togo: La CSET fait un "rappel" au gouvernement

Du 08 au 14 mai 2017, il n'y aura plus de cours, de travaux dirigés ni de travaux pratiques à… Plus »

A cet effet, précise le courrier, « la CSET, sur recommandation de sa base, de boycotter purement et simplement toute forme d'évaluation, de surveillance, de saisie de notes de bulletins et du cahier de déroulement des deuxièmes trimestre et semestre si le gouvernement ne trouve pas de solution à ce problème ».

La Coordination des Syndicats de l'Education du Togo (CSET) avait donné un délai de fin avril 2017 au gouvernement de rembourser les précomptes des mois de novembre-décembre 2016 et janvier-février 2017. Le délai est passé mais rien n'a été fait et la CSET rappelle le gouvernement à l'ordre.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.