Cote d'Ivoire: Alépé - Une fusillade fait 10 blessés à Koutoukro-Bord

Pour mettre fin à cette pratique, en novembre 2015, des éléments de la gendarmerie nationale avaient fait une descente musclée sur les sites d'orpaillage clandestin d'Harounakro et Allosso-Bord, toujours dans la sous-préfecture d'Allosso où ils avaient mis aux arrêts deux orpailleurs, détruit leur matériel de travail et incendié leurs « maisons » construites en matériau provisoire.

La chefferie engage alors des négociations avec ces « visiteurs encombrants ». Les esprits s'échauffent de part et d'autre. Jeunes et orpailleurs sont au bord de l'affrontement. C'est alors que, toujours selon nos sources, des coups de feu retentissent. C'est la débandade. Fort heureusement, il n'y a pas eu de mort.

