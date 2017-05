Niger: Malgré la nouvelle centrale électrique, les délestages continuent à Niamey

Dans les formations sanitaires et certains magasins d'alimentation générale, la situation est intenable. Docteur Maman Hima, consultant en santé et environnement, lance l'alerte : les interruptions de courant « dépassent souvent les six heures et parfois, la même journée, vous avez un nombre incalculable d'interruptions. Les centres hospitaliers souffrent, les malades souffrent. »

A Niamey, les habitants avaient placé beaucoup d'espoir dans la mise en route de la nouvelle centrale électrique de Gourou Banda, à 5 kilomètres de la capitale, inaugurée le 2 avril 2017. Cette nouvelle installation devait permettre de résoudre les problèmes de délestages électriques dans la capitale nigérienne. Et pourtant, les problèmes demeurent. Niamey connaît des coupures de courant qui durent parfois plus d'une demi-journée.

