Mali: La région de Goundam se mobilise pour la paix et le lac Faguibine

D'après Arbi Hama ould Sidi Mohamed, un expert originaire de la région, « il y a trente, il y a quarante ans, on vivait là-bas dans l'abondance ! Et maintenant, il n'y a même pas d'eau. D'où l'importance pour la vie des populations de ramener cette activité, toutes les activités socio-économiques autour du lac. »

Oumou Sall Seck, la très populaire maire de la ville de Goundam entend « parler avec eux, les écouter aussi. Ils seront avec nous et nous allons travailler à ce qu'on ne parle plus de groupes armés dans ces zones, mais qu'on parle plutôt de fils, d'enfants, de ce cercle de Goundam, qui veulent aujourd'hui apporter leur contribution à la paix. »

