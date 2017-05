Les 26 personnes licenciées de la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) avaient été recrutées entre 16 septembre 2013. Leur contrat d'une durée d'un an - soit jusqu'au 14 mars 2014 - avait été étendu pour une période de six mois, jusqu'au 15 septembre 2014.

D'autres encore ont vu leurs projets s'écrouler. Ils ont contracté des emprunts pour la construction de leurs maisons et ne savent plus à quel saint se vouer. «Où allons nous trouver de l'argent pour rembourser nos dettes ?

Deux jeunes femmes passeront, elles, de leur congé maternité à un congé forcé. Elles sont sous le choc. Le père de l'une d'elles a bien voulu se confier. «Ma fille traverse une mauvaise passe. Li pa dormi kan li pans sa. Asak fwa li ploré kan li get so ti baba. Li dire mwa so rev finn anvolé... »

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.