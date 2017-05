Somalie: La Turquie ouvre sa première base militaire sur le continent

Un soldat américain a été tué en Somalie jeudi 4 mai et deux autres ont été… Plus »

Les zones les plus gangrenées aujourd'hui, sont le Sahel et la Corne d'Afrique. Elles attirent les armées extérieures au continent africain.

Elles sont accentuées par la complexité du monde actuel, la lutte contre le terrorisme, l'émergence des puissances régionales, la lutte contre les migrations, le piratage maritime, l'éclosion de la chine et des Brics. Surtout, elles sont le symptôme de la fragilité des Etats africains et de l'influence des intérêts extérieurs.

Les interventions militaires ont commencé lors des guerres coloniales et post-colonialistes et se poursuivent aujourd'hui.

La Turquie et les Emirats sont engagés à mener une lutte d'influence où s'entremêlent projection géopolitique et intérêts économiques.

