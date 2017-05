Afrique: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Bulgarie, 5re journée des play-downs, 1re division

Malgré la titularisation de Rahavi Kifoueti et Karl Madianga, le Lokomotiv Gorna chute sur le terrain de Feftohimik (1-4). A une journée de la fin, le Lokomotiv et son adversaire sont d'ores et déjà condamnés à disputer un ultime tour de barrages pour sauver leur place en première division.

Bulgarie, 27e journée, 2e division

Malgré l'entrée en jeu de Cédric Nanitelamio à la 67e, le Spartak Pleven chute à domicile face à Bansko (1-3). Avec ce revers chez le 16e, le Spartak, 15e, compte 6 points de retard sur le 1er relégable. Il reste 3 journées à jouer dans ce championnat.

Chypre, 8e et avant-dernière journée des play-offs, 1re division

Sans Donneil Moukanza, convalescent, l'Aris Salonique fait match nul chez l'Ethnikos Achna (1-1). L'Aris est 4e avec 7 points d'avance sur le 6e et dernier, Doxa.

Espagne, 36e journée, 1re division

Le FC Séville de Steven Nzonzi, titulaire, est tenu en échec par la Real Sociedad (1-1). Les Andalous, 4e, comptent 6 points d'avance sur le 5e, Villarreal.

Espagne, 37e journée, 2e division

Buteur la semaine dernière, Dominique Malonga était absent lors du revers d'Elche sur la pelouse d'un relégable, Majorque, sur le score de 0-1. Dix-huitième, Elche n'a plus qu'un point d'avance sur Tarragone, qui joue ce dimanche.

Géorgie, 10e journée, 1Re division

Dila Gori met fin à une série de 6 matchs de championnats sans victoire (4 nuls et 2 défaites) en battant Chikhura 2-0. Romaric Etou était titulaire et a joué toute la rencontre. Avec 11 points, Dila Gori est 8e (sur 10) et barragiste, mais reste au contact du milieu de tableau.

Israël, 6e et avant-dernière journée des play-downs, 1re division

Deuxième victoire consécutive pour l'Hapoel Kfar Saba, qui prend le meilleur sur le terrain de l'Ironi Kiryat Shmona (4-1). Titulaire, Mavis Tchibota a inscrit le 4e but de son équipe. Son 5e de la saison qui met fin à une période de disette de plus de 5 mois : son 4e et dernier but datait du 18 novembre. Malgré ce probant succès face au champion d'Israël 2012, Kfar Saba reste lanterne rouge avec 28 points à une journée de la fin. Pour rester en première division, Kfar Saba devra battre l'Hapoel Haifa tout en misant sur les défaites de l'Hapoel Tel Aviv à Ra'anana et d'Ashkelon face à l'Ironi Kiryat Shmona.

Italie, 35e journée, 1re division

Cagliari coule à Naples (1-3) sans Senna Miangué, absent du groupe. Les Sardes sont 13e avec 41 points.

Italie, 38e et dernière journée, 3e division, groupe C

La Virtus Francavilla l'emporte à Syracuse (1-0). John-Christopher Ayina était sur le banc. La Virtus disputera ainsi les play-offs grâce à sa 7e place finale.