Congo-Brazzaville: Vie des partis - La DDC prendra part aux prochaines élections

Quant à la loi sur les partis politiques et leur financement, le président de la DDC a fait savoir que les partis politiques devaient se conformer à celle-ci et surtout rendre compte devant la Cour des comptes, des financements perçus,« Malheureusement ce n'est pas ce que nous voyons », a-t-il déploré.

« On ne peut pas aller aux élections si le Pool est dans cette situation d'insécurité. Et nous n'accepterons pas aussi qu'on ait un Parlement où on va reconduire les anciens députés du Pool. On ne peut pas amener à l'Assemblée les députés de l'ancienne République avec ceux de la nouvelle », a argumenté Armand Mpourou.

Abordant la question sur la sécurité au Pool, Armand Mpourou a signifié que son parti est favorable à l'arrêt des hostilités dans cette partie du pays et à l'ouverture des couloirs humanitaires afin de permettre aux populations civiles de sortir des endroits où elles sont bloquées avec le concours des organismes internationaux à savoir le HCR, le CICR, et bien d'autres.

