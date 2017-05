Congo-Kinshasa: Obsèques d'Etienne Tshisekedi - Regain de tension à la veille du rapatriement de la dépouille

Après l'éviction de Jean-Claude Kazembe à Lubumbashi et Célestin Mbuyu à Kamina, deux… Plus »

Des réunions se sont succédé ces derniers jours entre les autorités de la ville, la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et les délégués de la famille biologique d'Etienne Tshisekedi dont le corps continue à moisir dans un funérarium à Bruxelles, en attendant son rapatriement. Aucun compromis n'a jusqu'ici sanctionné ces rencontres dont la dernière, celle de jeudi 4 mai, aura étalé les profondes divergences qui ressortent des positions défendues de part et d'autre. En tout cas, pour l'UDPS dont la délégation était conduite par son secrétaire général, il est hors de question d'enterrer le vieil opposant dans un lieu autre que la permanence du parti, à la 12è rue Limete. Cette position, l'UDPS n'entend pas la marchander. « C'est au siège du parti que le président Tshisekedi sera enterré. J'ai eu à le répéter au gouverneur et il n'y a aucun doute à ce sujet », a souligné Jean-Marc Kabund eu après l'audience du 4 mai.

