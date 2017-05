Maroc: No-event

Ces derniers jours on ne parle que de la volonté du gouvernement El Othmani de poursuivre la… Plus »

Pour boucler la boucle, le pays est étouffé par une nomenclature d'un certain âge. Pas moins de 24 ministres du gouvernement Sellal ont plus de 60 ans ! La moyenne d'âge est de 62 ans, alors qu'un Algérien sur deux a moins de 30 ans. Une image malheureuse d'une Algérie malade et qui refuse toute rémission.

Et dans les rares articles réservés à ce no-event, la presse internationale semble sceptique. France Inter à titre d'exemple est claire : «Ce sont des législatives dans un pays de la gérontocratie [... ] Alors que le président Abdelaziz Bouteflika est malade depuis longtemps, la question de sa succession se pose et surtout celle du renouvellement du personnel politique ».

Si l'on ajoute à cela l'absence de toute valeur ajoutée de l'assemblée générale pendant les deux derniers mandats, l'on saura que désormais les décideurs feront face directement aux revendications sociales et politiques des citoyens. Plus de relais, ni d'intermédiaires, l'assemblée générale est désormais dans l'illégitimité populaire totale.

Plus que prévisibles, les élections législatives se sont déroulées dans un climat d'indifférence générale. L'Algérien ordinaire a manifestement boudé les urnes. Message des plus clairs aux décideurs qui avaient surtout misé sur un taux de participation élevé.

