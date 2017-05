Togo: 'Chaleureuses félicitations' à Emmanuel Macron

Au second tour de l'élection présidentielle dimanche, les Français ont donné leur onction… Plus »

Faure Gnassingbé rappelle enfin les excellents liens d'amitié et de coopération qui unissent le Togo et la France.

'Je tiens à vous adresser, au nom du peuple togolais et de son gouvernement ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations pour cette victoire qui récompense votre vision pour la grande nation française', écrit M. Gnassingbé qui formule ses vœux pour un mandat 'au service d'une France forte et engagée sans cesse en faveur de la paix et de la prospérité dans le monde.'

