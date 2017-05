Congo-Kinshasa: Une maladie inconnue décime les canards et poules à Djugu

Après l'éviction de Jean-Claude Kazembe à Lubumbashi et Célestin Mbuyu à Kamina, deux… Plus »

La division de production et santé animale en Ituri a interdit la consommation des viandes de la volaille, qui meure d'une maladie non autrement identifiée dans ces localités.

Environ trois cent cinquante têtes de volaille, dont des canards et poules, sont morts endéans une semaine d'une maladie non autrement identifiée dans les localités de Joo et Kafé au bord du Lac Albert dans le territoire de Djugu. L'information a été livrée dimanche 7 mai à Bunia par le chef de division de production et santé animale en Ituri, redoutant «des conséquences néfastes dans les économies familiales» dans la zone.

