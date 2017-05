Maroc: "L'Appel de Dakhla" pour la participation des jeunes à la prise de décision

Tenue d'un Forum arabe sur "Les organisations de la jeunesse et leur rôle dans le développement durable"

Les participants aux travaux du Forum arabe sur "Les organisations de la jeunesse et leur rôle dans le développement durable" ont estimé nécessaire, vendredi à Dakhla, de permettre aux jeunes arabes de participer activement à la prise de décision et d'en faire des partenaires du développement.

Dans "L'Appel de Dakhla" sanctionnant ce forum organisé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI dans le cadre de la désignation de Rabat en tant que capitale de la jeunesse arabe pour l'année 2016, les participants ont jugé nécessaire d'intégrer les revendications des jeunes arabes dans les politiques publiques.

Les intervenants ont émis l'espoir que ce forum devienne un rendez-vous annuel régulier organisé alternativement par tous les pays arabes, insistant sur la nécessité de faciliter la circulation des personnes et des marchandises entre les pays arabes en vue de réaliser le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.

Ils ont mis l'accent sur la nécessité d'activer et d'intégrer les objectifs du développement durable des Nations unies dans toutes les stratégies des départements gouvernementaux et de convaincre les décideurs des pays arabes de les adopter.

Les enjeux des actions sur le terrain pour le développement durable requièrent l'appui aux parties gouvernementales officielles, à la ligue des Etats arabes et la collaboration entre jeunes et responsables afin d'améliorer les politiques publiques pour la jeunesse, ont expliqué les intervenants.

Le forum a pour objectif, notamment, de faire participer les jeunes acteurs associatifs à la mise en œuvre des moyens nécessaires à la promotion du développement durable au niveau des pays arabes avec des experts et des acteurs du domaine. La rencontre constitue l'occasion propice de partager les expériences réussies entre les organisations de la société civile, et de renforcer la communication et la coopération entre les jeunes arabes qui s'intéressent aux questions du développement durable

Le forum a connu la participation de représentants d'associations et d'organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la jeunesse dans les pays arabes. Il a été marqué par la participation active des associations de jeunes dans les provinces du Sud du Royaume.

Ont pris part au forum, qui a été organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports sous le thème : "Pour des jeunes créatifs et tolérants", quelque 120 jeunes issus de 15 pays arabes (Yémen, Palestine, Liban, Jordanie, Sultanat d'Oman, Bahrein, Mauritanie, Arabie Saoudite, Qatar, Koweit, Emirats arabes unis, Irak, Iles Comores, Djibouti, Soudan et Maroc).