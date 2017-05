Sénégal: Plaidoyer pour protéger davantage le ranch de Dolly

Mahan Ka, le maire de la commune de Thiargny (Linguère), a appelé à prendre les dispositions nécessaires pour protéger davantage le ranch de Dolly, souvent objet de feux de brousse.

"Je lance un appel à mes collègues maires ainsi qu'à l'Etat du Sénégal, pour lutter contre les feux de brousse souvent fréquents dans le ranch de Dolly où ils ravagent des hectares de terre", a-t-il dit.

Intervenant lors d'un meeting politique, le maire de Thiargny a proposé l'érection de pare-feux et l'installation d'unités pastorales pour mieux protéger le ranch de Dolly.

"Par l'intermédiaire du président de l'Association des maires du département de Linguère, nous allons demander au préfet d'organiser un comité local de développement (CDD) dans ce sens", a annoncé l'édile.

Le ranch de Dolly, "grenier de tous les éleveurs, est un outil qu'il faut garder à tout prix, et si ces feux de brousse continuent, on risque de perdre tout le tapis herbacé et les arbres", situation qui entraînera "une déforestation qui peut nous coûter cher", a-t-il indiqué.

"J'ai appris que durant le feu de brousse qui s'était déclaré dans le ranch de Dolly" il y a quelques semaines, "il y avait un manque de carburant qui avait aggravé la situation, et si les collectivités locales s'étaient impliquées, le feu serait maîtrisé le plus tôt possible", a ajouté le maire de Thiargny.