Congo-Kinshasa: Linafoot - Vclub s'impose devant Mazembe 1-0!

La course au titre de champion de la Linafoot, édition 2017 est loin de se dessiner. L'As Vclub, vient de se relancer, en battant le Tout-Puissant Mazembe Englebert, le dimanche 7 mai, au stade des Martyrs, 8 ans après.

La dernière victoire de Vclub sur Mazembe remonte à l'édition 2009. Vclub, conduit par un certain Serge Lofo Bongeli, avait réussi à humilier Mazembe devant son public, au stade Frédéric Kibasa Maliba (2-1). Et depuis, il n'y a eu que des nuls, et quelques victoires de Mazembe. Vclub a donc repris l'ascension, en s'imposant grâce à un but de Taggy Etekiama sur pénalty, à la 83ème minute.

Le match a été très important pour Vclub qui n'avait que 6 points, soit la moitié de son adversaire. Blessé dans son mental, Vclub tenait, à tout prix, à se réconcilier avec ses supporters par une victoire avant d'entamer la phase de poules de la Ligue de champions. De son côté, Mazembe, très engagé et déterminé, voulait surtout achever son grand rival de tous les temps en déséquilibre. Dans les onze de départ, Pamphile Mihayo a été alimenté avec le retour de ses quatre pions majeurs, dont le défenseur international malien Salif Coulibaly aux côtés de Kévin Mondeko. Florent Ibenge lui a réaménagé son ossature avec la titularisation de Nelson Lukong Bongaman, Guy Lusadisu, Yazid Atouba, Shugira et Junior Baumeto. Pratiquement une autre équipe par rapport à celle qui a joué et perdu face à Dcmp. C'est ainsi que sur terrain, Vclub a pris le contrôle du match. Mazembe a subi, mais il a fait valoir ses arguments, en pénétrant et perforant même la défense de Vclub. Sans succès, la mi-temps est intervenue sur ce score vierge (0-0).

A la reprise, le match s'est poursuivi avec le même rythme. Vclub toujours présent sur toutes les balles, et Mazembe en bon compétiteur. Alors que le but tardait à venir, Florent Ibenge sort l'international rwandais Ernest Shugira et lance Taggy Etekiama, un autre "rwandais". Renard de surface de haute qualité, Etekiama tombe sur un pénalty qu'il va transformer à la 83ème minute, à la grande satisfaction des Vclubiens. Le stade des Martyrs chauffe ! Les dernières minutes seront insuffisantes pour Mazembe de revenir au score, malgré quatre minutes additionnelles. Mazembe tombe devant Vclub après la dernière défaite de 2009. Autrement dit, c'est la première victoire de Florent Ibenge contre Mazembe depuis toutes les années passées à la tête de Vclub. Une défaite que le défenseur des Corbeaux Djo Issama Mpeko a pressenti : «après sa défaite face à DCMP, Vita aura à cœur de signer une victoire devant nous, afin qu'il se relance... », a-t-il déclaré 24 heures avant le match sur le site de son club. Au classement, Vclub totalise 9 points, en attendant son prochain et dernier match de cette phase aller contre Cs Don Bosco, match à reprogrammer. L'équipe de "Bana Mbongo" met le cap sur la Tunisie où elle joue le 12 mai prochain contre l'Espérance de Tunis pour le début de la phase de poules de la Ligue de champions.

Sanga Balende se relance...

Toujours dimanche 7 mai, Sa Majesté Sanga Balende a enregistré sa toute première victoire, en battant Oc Bukavu Dawa (2-0). L'équipe de Mbuji-Mayi compte désormais 4 points. Après un difficile match nul à la première journée contre Vclub, Sanga Balende est tombé bas, dans ce play-off, en s'inclinant match après match, à l'extérieur tout comme à domicile, respectivement : contre Dcmp (0-2), contre Mazembe (1-2), contre Renaissance (2-3), et même contre Don Bosco (1-2).